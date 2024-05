GAL FISH Liguria, nuovo stanziamento di Regione Liguria da 1,8 milioni

Sarà di 1,8 milioni il contributo regionale per il GAL Fish Liguria, Gruppo di Azione Unico da Ponente a Levante. Lo stanziamento ha avuto il via libera della Giunta su proposta del vice presidente e assessore alla Pesca.

“La dotazione finanziaria – spiega l’assessore regionale alla Pesca – si aggiunge ai 2 milioni di euro resi disponibili già alla nascita del GAL Fish Liguria arrivando ad un totale di 3.919.360 euro sino al 2027. In particolare i nuovi fondi saranno destinati per contributi agli investimenti a amministrazioni locali; in generale il GAL Fish Liguria sosterrà le strategie di sviluppo locale attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva del partenariato locale pubblico e privato per garantire una governance del territorio equilibrata. Sono prioritarie le azioni di snellimento della burocrazia, di efficientamento energetico, di monitoraggio e tutela delle specie ittiche".