Elezioni Sanremo, Erica Martini ('Indipendenza!'): “Solo con la pluralità delle voci si può scegliere come e dove accordare la fiducia”

Erica Martini, candidato sindaco di 'Indipendenza!', interviene in merito al dibattito organizzato da Fulvio Fellegara.

“Per la prima volta nella mia vita ho deciso di scendere in campo affrontando una competizione “politica” - dice Erica Martini - forse, perfino ingenuamente, ritenevo si sarebbe basata esclusivamente su un confronto sincero, serio, onesto sulle idee, sui programmi , su una visione della “nostra “ amata Sanremo. Lo stucchevole balletto a suon di “botta e risposta” tra alcuni dei “colleghi” candidati a sindaco di questi giorni mi ha portato a pormi alcune riflessioni. Intanto c’è colui (Fellegara) che evidentemente si sceglie l’interlocutore privilegiato (Rolando) con cui dialogare, ottenendo peraltro da quest’ultimo un diniego giustificato dalla sua “presunta” non necessità di ulteriore visibilità. Stupisce ancora di più se il proponente dell’incontro sia il “paladino” dell’ anti-discriminazione indiscriminata e il rispondente sia un candidato in cerca di rivalsa, (vent’anni dopo una durissima, indigeribile sconfitta) che ha ricoperto importanti incarichi nell’ambito della propria professione, e che, con malcelata arroganza e supponenza apostrofa il terzo (Mager) che si era solo proposto di partecipare. Utilizzando il suo pensiero è come se l’invitato ad un matrimonio dicesse allo sposo “se inviti lui non vengo io”. Tornando invece all’indispensabile serietà mi permetto di pensare, di credere e di suggerire che quando si immaginano dibattiti pubblici sugli argomenti proposti o comunque altri di rilevante importanza per la nostra comunità sarebbe buona cosa poter ascoltare il pensiero di tutti i candidati (facendomi così indiretta e non richiesta portavoce degli altri “esclusi”) per quel sacro (ameno per me) principio che prevede che solo attraverso la pluralità delle voci si possa poi scegliere con libertà come e dove accordare la propria fiducia”.