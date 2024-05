Elezioni Sanremo, Olga Dolgikh (Andiamo!): “Fondamentale rafforzare il legame storico con i Paesi dell’Est”

Ieri sera, nella suggestiva cornice del Floriseum, si è tenuta una rappresentazione teatrale della comunità dei Paesi dell’Est Europa. Nove rappresentazioni che hanno emozionato il pubblico presente. Olga Dolgikh, una delle promotrici dell’evento e candidata con il movimento civico di centro destra Andiamo! commenta: “La nostra è una comunità coesa di persone provenienti da vari Paesi dell’Est Europa: Russia, Ucraina, Moldavia, che promuove attività culturali. Manteniamo vive le nostre tradizioni, con la finalità di rafforzare il legame storico tra Sanremo ed i Paesi dell’Est”. Conclude Olga Dolgikh: “La mia intenzione è quella di pianificare iniziative mirate per la promozione della nostra città, che sono fondamentali per aumentare i flussi turistici e generare un volano economico importante per Sanremo”.