Elezioni Sanremo, i ringraziamenti di Andrea Artioli (FI) per A.R.T.E. Imperia

“Facendo seguito a mia richiesta del 24 aprile scorso in data odierna incaricati di Arte Imperia hanno iniziato i lavori di manutenzione e risistemazione del plesso delle case popolari di San Martino su disposizione del Dottor Antonio Parolini, amministratore unico di Arte, che intendo ringraziare per la sollecitudine con cui ha dato subito riscontro concreto alla richiesta di intervento avanzata dagli inquilini mio tramite”.

Così interviene Andrea Artioli, candidato tra le fila di Forza Italia alle amministrative di Sanremo, che aggiunge: “Mi farò carico affinché la prossima amministrazione si attivi per garantire una linea di comunicazione stabile e immediata tra gli inquilini e Arte Imperia, fino ad oggi non assicurata, in modo da garantire manutenzioni tempestive come fatto nell’occasione odierna”.