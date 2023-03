Sanremo: lunedì e martedì prossimi al Cinema Ritz il film ‘Ligabue – 30 Anni in un Giorno’

Occasione, unica ed imperdibile, per festeggiare 30 anni di carriera, il film evento ‘Ligabue – 30 Anni in un Giorno’ si preannuncia un appuntamento da non perdere.

I prossimi 20 e 21 marzo, alle 17 e 20, al Cinema Ritz saranno le uniche date, per poter assistere non ad un semplice film del concerto, bensì al racconto di una vera e propria festa a Campovolo, nella nuova RCF Arena di Reggio Emilia, dello scorso 4 giugno alla presenza di oltre 100.000 fan.

Uno straordinario racconto di 30 anni di carriera. Ad apertura delle giornate, Luciano Ligabue saluterà il pubblico, in collegamento live dal The Space Milano Odeon, il prossimo lunedì prossimo alle 20.30.