Festival della Canzone Cristiana, il direttore artistico Fabrizio Venturi: “Sto già lavorando al prossima edizione”

Il Direttore Artistico del Festival della Canzone Cristiana Fabrizio Venturi, nel corso di un'intervista radiofonica, ha affermato che sta già lavorando per il prossimo Sanremo Cristian Music 2024.

«Sono in molti a chiedermi se sto già pensando alla prossima edizione del Festival: sì, sto già pensandoci. Ho in mente già la scenografia, alcuni cantanti e progetti che vorrei realizzare. Tuttavia, per il momento, si tratta solo di idee. Inizierò ad occuparmene fattivamente solo dopo il Festival della Canzone Cristiana del 6 maggio in Ucraina. Mio nonno diceva che chi ha tempo non perda tempo» ha dichiarato Venturi nel corso dell'intervista nella quale ha voluto sottolineare che il prossimo Festival sarà un grande evento e che sarà svolto in un'importante location.

«Il Festival di quest'anno è andato benissimo: è stato un trionfo di ascolti e le canzoni sono rimaste nei cuori» ha continuato il Direttore artistico, il quale ha aggiunto: «Non sono passati inosservati gli attacchi che sono arrivati in seguito alla scelta di portare Vladimir Luxuria sul palco del Festival, la quale, come è noto, di conseguenza ha deciso di non partecipare più. L'intento era quello di far conoscere al grande pubblico la conversione dell'artista al cristianesimo. Mi è molto dispiaciuto quello che è accaduto, perché non dovrebbero esistere discriminazioni soprattutto da parte di chi professa il Vangelo. Cosa potevo fare? Vladimir, giustamente, si è sentita offesa e rifiutata e, per tale motivo, si è ritirata. Io, per rispetto della Chiesa, ho preferito il silenzio. Peccato, perché, come diceva Sant’Agostino, 'chi canta prega due volte'. Chissà se la terza edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2024 ci riserverà altre sorprese che facciano nuovamente discutere. Una cosa è certa, sia che si tratti del Festival cristiano, sia che si tratti del Festival della canzone italiana, 'Sanremo è sempre Sanremo'. Un abbraccio e buona giornata a tutti».