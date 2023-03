Ventimiglia: al via domani il corso di Geopolitica dell’Università della Terza Età

Domani dalle 15.30 alle 17.30, in via Sottoconvento 84, sede autonoma di Ventimiglia dell’Università della Terza Età, inizia il corso di Geopolitica sul tema “La globalizzazione”, che sarà tenuto dal prof. Giancarlo Memmo, docente in pensione dell’Istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia.

Nelle lezioni introduttive, grazie al contributo di importanti studiosi e personalità del nostro tempo, si affronteranno le tematiche di attualità correlate al fenomeno della globalizzazione. L’idea nasce da appunti rivisitati che erano stati utilizzati nella professione docente con gli allievi della scuola di Ventimiglia e che nonostante il tempo passato, oltre ad essere di attualità, conservano una loro dignità scientifica e civica.