La soprano sanremese Gabriella Costa protagonista ai 'Concerti del Quirinale' a Roma

Il soprano sanremese Gabriella Costa prende parte, con il pianista genovese Andrea Bacchetti, domani, domenica, alle 11.50 a uno dei prestigiosi "Concerti del Quirinale", a Roma, che sarà tramesso in diretta su Rai Radio 3. L'organizzazione presenta il concerto come "La riscoperta di due autrici famose e tuttavia poco eseguite, Nadia e Lili Boulanger, sorelle terribili della giovane musica francese a inizio Novecento, qui in compagnia di chi fu per loro maestro, modello o, nel caso di Nadia, riconoscente allievo".

Accattivante il programma titolato "Da Parigi a New York la vita musicale intorno a Nadia Boulanger". Questo: di Claude Debussy (1862-1918) da Children's Corner (1906-08) e Jimbo's Lullaby da The Little Shepherd; di Gabriel Faurè (1845-1924) Clair de lune op.46 n.2 (1887) su testo di Paul Verlaine e Chanson d’amour op.27 n.1 (1882) su testo di Armand Silvestre; di Maurice Ravel (1875-1937) Cinq mélodies populaires grecques (1904-06) Chanson de la mariée, Là bas vers l’église, Quel galant m’est comparable, Chanson des cueilleuses de lentisques, Tout gai! su testo di Michel Dimitri Calvocoressi; Lili Boulanger (1893-1918)

Prélude en Ré bémol (1911); di Nadia Boulanger (1887-1979) Cantique (1909) su testo di Maurice Maeterlinck e Chanson (1909)

su testo di Georges Delaquys ed Élégie (1906) su testo di Albert Victor Samain; di Aaron Copland (1900-1990) da Old American Songs Long time ago (1950) su testo tradizionale e Zion's walls (1952) su testo di John Gordon McCurry; di George Gershwin (1898-1937) da Strike up the band, The man I love (1924) su testo di Ira Gershwin, da Porgy and Bess, Summertime (1935) su testo di Du Bose Heyward e Ira Gershwin; di Samuel Barber(1910-1981) dalle Hermit songs op.29 (1953):

3. St. Ita's vision su testo di Chester Kallman, The secrets of the old op.13 n.2 (1938) su testo di William Butler Yeats e Nocturne op.13 n.4 (1940) su testo di Frederic Prokosch.

Gabriella Costa, oggi anche docente al conservatorio di Reggio Emilia, ha cantato in Europa, America e Asia. Fra l'altro anche per il presidente Ciampi e per i due papi, Benedetto XVI e Francesco. Nonostante sia sempre molto impegnata per motivi professionali ha anche trovato il tempo di fare qualcosa per la sua città, Sanremo, dirigendo il coro Nova Tempora.