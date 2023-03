Ventimiglia, riduzione imposte al 5% per pensionati frontalieri. Parodi: "Tutte le informazioni necessarie presso la sede Fai"

"Continua domani la distribuzione delle informazioni su come poter utilizzare la riduzione delle imposte al 5% per i pensionati frontalieri del principato di Monaco già da quest'anno in fase di acconto" - annuncia il segretario Fai Roberto Parodi.

"Nelle settimane scorse sono state consegnati oltre 2000 volantini con le informazioni su questa possibilità già dalla prossima dichiarazione dei redditi. Ricordiamo che bisogna farne richiesta al vostro commercialista o CAF" - fa sapere Parodi - "Domattina dalle 10 alle 12 in via Roma 63 a Ventimiglia presso la sede dell'associazione frontalieri autonomi intemeli sarà possibile prendere tutte le informazioni necessarie".

"Una legge scritta dal Fai e portata avanti dall'assessore regionale con delega frontalieri Marco Scajola, il presidente della regione Giovanni Toti e depositata a prima firma dall'onorevole Ilaria Cavo che darà un po' di serenità agli oltre 8000 pensionati frontalieri" - conclude il segretario Fai.