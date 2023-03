Pista ciclopedonale a sbalzo a Ventimiglia, pronto il cantiere. Scullino: "Opera pubblica importante per l’immagine turistica della città” (Foto)

E' stato allestito il cantiere per la realizzazione del nuovo tratto della pista ciclopedonale a sbalzo sul lungomare di Ventimiglia. Ad occuparsi del nuovo segmento, compreso tra via Tacito e via Dante, sarà la ditta Ecoedile Srl di Savona.

Il via libera dei lavori è stato siglato dal commissario Samuele De Lucia. “È iniziato il secondo tratto della pista ciclopedonale a sbalzo sul mare, progettato dalla nostra amministrazione” - annuncia il candidato sindaco a Ventimiglia ed ex primo cittadino Gaetano Scullino - “Ringrazio il commissario per aver portato avanti il progetto”.

Verrà, perciò, portata avanti l’opera pubblica voluta dall’amministrazione Scullino. “Nel giro di poco tempo il Belvedere sul mare di circa un chilometro sarà invidiato e apprezzato da tutti, perché è unico” - sottolinea Scullino - “Sono molto felice che il commissario abbia considerato favorevolmente questo lavoro al quale la nostra amministrazione teneva molto. E’ un’opera pubblica importante per l’immagine turistica della città”.