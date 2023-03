Ventimiglia: furbetti dell'immondizia e incivili, discariche abusive in via Sant'Anna alle Gallardi (Foto)

A Ventimiglia stanno entrando a pieno regime, dopo la soluzione dei problemi informatici e del normale ‘rodaggio’ da parte degli utenti, le ecoisole informatizzate installate già da alcune settimane ma, purtroppo, i problemi si fanno sentire ancora nelle zone periferiche della città, dove i soliti incivili abbandonano rifiuti di ogni genere, soprattutto ingombranti.

Una situazione che, purtroppo, si ripete in tutte le città ma che ultimamente si sta registrando in maniera sempre più pressante nella città di confine. Materassi, mobili, vecchi elettrodomestici ed altro, che potrebbero essere conferiti regolarmente in modo corretto, nel centro di raccolta di Bevera, oppure anche chiamare la Teknoservice e concordare il ritiro.

Una situazione che dovrà essere risolta dal Comune, anche se al momento serve una decisione del Commissario Prefettizio, in attesa che si insedi una Amministrazione dopo le elezioni di maggio. Servirebbero fototrappole e maggiori controlli, per colpire chi si rende protagonisti di scempi come quelli che si vedono nelle foto.

In alcuni casi, nel corso dei controlli eseguiti, risulta che molte delle persone che abbandonano rifiuti di ogni genere, sono anche morosi nel pagamento della Tari e che, quindi, non avrebbero accesso al centro di raccolta. Un problema, però, che immortalato oggi in via Sant’Anna nella zona delle Gallardi, che rischia davvero esplosiva.