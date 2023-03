Rottura dell’acquedotto Roya 1, questa mattina in zona Foce a Sanremo. Per consentire le operazioni di riparazione della tubazione, Rivieracqua dovrà sezionare la tratta, per effettuare alcune manovre di rete che comporteranno disservizi all’utenza, soprattutto in centro.

I lavori dureranno circa 6 ore e, come sempre al ripristino del servizio si verificheranno cali di pressione e fenomeni di torbidità dell’acqua, che non ne pregiudicheranno la potabilità.