Sanremo: al liceo 'Cassini' il webinar “Intelligence économique, transformation digitale, cluster, entrepreneuriat et business models”

In data odierna, si è tenuto, con collegamento a distanza, il webinar “Intelligence économique, transformation digitale, cluster, entrepreneuriat et business models” tenuto dal prof. Boualem Aliouat, Université Cote d'Azur, docente e responsabile delle Relazioni Internazionali, con la classe 3 S, indirizzo linguistico, del Liceo Cassini di Sanremo. Il corso rientra in un articolato progetto PCTO relativo all'imprenditorialità, la comunicazione e lo sviluppo d'impresa attivato con la classe 3 S, a cui seguiranno altri incontri per approfondire la complessa tematica del Businness Models.

I corsi sono tenuti rigorosamente in lingua francese, per favorire la pratica linguistica e concernono tematiche di grande attualità, quali l'innovazione digitale, l'innovazione imprenditoriale, i nuovi modelli economici, i nuovi sistemi di finanziamento d'impresa, nell'ottica di una preparazione trasversale e multidisciplinare che formi le studentesse e gli studenti al mondo del lavoro di oggi e di domani, in una prospettiva europea, internazionale, aperta alle trasformazioni epocali delle professioni.

PCTO, dunque, radicati nella realtà del territorio e aperti alla dimensione internazionale, con attenzione allo sviluppo di elevate competenze linguistiche: questa la mission della dirigente scolastica Mara Ferrero, che promuove con impegno e attenzione progettualità altamente formative e professionalizzanti all'interno dei curricola del Liceo Cassini.