San Bartolomeo al Mare: Parco Giardini Marco Polo, al via i lavori per l'inclusività

Come a suo tempo annunciato, nelle prossime settimane il Parco Giardini Marco Polo di San Bartolomeo al Mare sarà oggetto di un intervento di miglioria per favorire l’inclusività e dal giorno 13 marzo dovrà quindi rimanere chiuso sino a fine lavori. Il Comune di San Bartolomeo al Mare ha infatti ricevuto da Regione Liguria un contributo del fondo ministeriale per 25 mila euro per la realizzazione di interventi diretti a favorire l'inclusione delle persone con disabilità. Con questo contributo l'Amministrazione comunale, che partecipa finanziariamente con un ulteriore apporto pari a 6.250 euro, installerà un castello più grande, un’altalena a cestello, oltre a vari pannelli gioco tipo memory. Verranno inoltre sostituite alcune altalene per bimbi e sarà realizzata la pavimentazione anti trauma e colorata.

“Contiamo di finire l’intervento entro Pasqua – spiega Davide Salerno, Assessore ai lavori pubblici del Comune di San Bartolomeo al Mare – così com’era nelle previsioni. Questo intervento consente di fare un restyling del Parco con nuovi giochi più inclusivi. Siamo molto orgogliosi”.