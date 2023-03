Covid, Monaco revoca l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari e l'isolamento sistematico dei casi positivi

Considerata l'evoluzione favorevole dell'epidemia di covid-19 registrata da diversi mesi, il Governo del Principe ha deciso di alleggerire le misure sanitarie in vigore. A partire da sabato 11 marzo non vi sarà più il sistematico isolamento delle persone risultate positive al covid-19 e non ci saranno più casi di contatto di un caso positivo, monitorato dall'unità di indagine epidemiologica, che non dovrà più eseguire un test PCR o antigenico su D+2 dell'ultimo contatto.

Inoltre, l'obbligo di vaccinazione contro il covid-19 previsto dalla legge n° 1.509 del 20 settembre 2021 sarà revocato in anticipo, consentendo il reinserimento del personale sospeso da lunedì 27 marzo 2023. Come parte di questa via d'uscita dalla crisi, il governo del principe incoraggia le persone che mostrare segni di infezione respiratoria, dovuta a covid, influenza o altro altro virus suscettibile di essere trasmesso per via aerea, indossare una maschera, rispettare il gesti di barriera e per avvicinarsi al proprio medico curante.

Si ricorda che, ad oggi, l'uso della mascherina rimane obbligatorio nelle strutture sanitarie.