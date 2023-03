Pranzo a sorpresa alle scuole Rodari per l’Amministrazione di Bordighera. Oggi l’Assessore Gnutti e il Consigliere Sorriento hanno mangiato nel plesso di via Pasteur per verificare la bontà dei pasti serviti agli alunni.

Una iniziativa non nuova: lo scorso dicembre la visita non preannunciata aveva coinvolto la mensa delle De Amicis-Ruffini di via Pelloux, a conferma della costante attenzione per la qualità della vita scolastica di bambini e ragazzi.