8 Marzo: Libere di sognare, Cna "Insieme a 1.342.000 imprenditrici italiane realizziamo gli obiettivi"

"In questo 8 marzo vogliamo celebrare tutte le donne che hanno lottato per conquistare piccoli e grandi diritti: è anche grazie a loro se oggi, insieme a 1.342.000 imprenditrici italiane, possiamo realizzare i nostri obiettivi".

Interviene in questo modo la Cna della nostra provincia, che prosegue: "E celebriamo anche te e tutte le donne a cui le bambine di oggi possono guardare, riconoscendo nella storia di ognuna la capacità di sognare e l'impegno per trasformare quel sogno in realtà. Che sia festa per tutte le donne che nella storia di ieri, di oggi e di domani si impegnano per fare la differenza".