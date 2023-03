Sanremo: ‘Violi.....AMO’: una challenge che coinvolge le scuole per sensibilizzare contro la violenza sulle donne

Saranno premiati domani, dalle 9, nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, gli elaborati più belli realizzati dagli istituti scolastici che hanno aderito alla challenge “Violi.....AMO” contro la violenza sulle donne.

Promossa dal Centro antiviolenza provinciale ISV in collaborazione con il Lions Club Sanremo Matutia proprio in occasione dell’8 marzo, “Giornata internazionale della donna”, questa challenge vuole far riflettere i ragazzi sui temi del rispetto e dell’amore. Gli istituti scolastici hanno presentato disegni e scritti inerenti al tema della violenza di genere con l'obiettivo di promuovere la cultura del rispetto e responsabilizzare circa questo gravissimo fenomeno che, purtroppo, ogni anno coinvolge molte donne sfociando, in taluni casi, nel femminicidio.

“Con quest’iniziativa – commenta l’assessore Costanza Pireri – vogliamo sensibilizzare i più giovani sul tema del rispetto, perché solo la cultura e l'educazione possono prevenire la violenza e gettare le basi per un futuro migliore, di parità e uguaglianza dei diritti. Ringrazio il Centro antiviolenza, il Lions Club Matutia e gli istituti che hanno aderito: questa challenge si situa in una dimensione più ampia di educazione civica, necessaria per permettere di crescere adulti consapevoli e responsabili di se stessi e del proprio ruolo all'interno della comunità”.