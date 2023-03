Sanremo: domani per la Festa dell'8 marzo ingresso a 5 euro in tutti i cinema della città

Per sostenere ed agevolare la giornata mondiale della Festa della Donna, il Cinema Ariston ed il Cinema Centrale, domani offriranno a tutte le donne la possibilità di recarsi nelle sale cinematografiche al costo di soli 5 euro.

La promozione sarà valida per tutti i film in programmazione. Una pellicola sarà dedicata al mondo femminile: Women Talking al Cinema Tabarin, alle 16.15, 19 e 21.15. Il film è candidato a due nomination agli Oscar 2023, come miglior pellicola e miglior sceneggiatura non originale.