Bordighera: all’hotel Parigi evento enogastronomico con sommelier di Asm, Aspi e le cantine Lunae di Castelnuovo Magra

L’hotel Parigi a Bordighera, il 20 marzo dalle 17, ospiterà un evento enogastronomico con i sommeliers di ASM (Association Monegasque Sommeliers), quelli di ASPI Riviera dei Fiori (Associazione della Sommellerie Professionale Italiana) e con le cantine Lunae di Castelnuovo Magra (Sp).

“Questo primo incontro tra le due associazioni è stato organizzato nello spirito di una sempre maggiore collaborazione tra di noi ed è un’occasione professionale per poter apprendere e approfondire sempre più le caratteristiche organolettiche dei vini, dei cibi, dei distillati del Levante Ligure, nonché soffermarsi sul ‘Food & Beverage’ proposto dal ristorante dell’hotel Parigi**** e dalle Cantine Lunae" - fa sapere Piero Sattanino, presidente onorario ASPI, World’s Sommeliers Champion ASI e vincitore del II° concorso internazionale ASI - “L’Aspi Riviera dei Fiori ha appena concluso un corso propedeutico di primo livello per sommelier e il 27 febbraio scorso ha iniziato un corso di secondo livello che terminerà con un esame per poter ottenere un diploma di Mastro Coppiere. Seguiranno, per chi lo desidererà, un corso di terzo livello e un “Tutorato” con esame finale per essere sommelier professionista. Il mondo della sommellerie non si ferma solo in Italia, l’Aspi essendo l’unica associazione italiana di sommeliers che è socia nell’ASI (Association de la Sommellerie Internationale), che racchiude ben 70 nazioni del mondo, dà a tutti i propri soci la possibilità di un inserimento nel mondo lavorativo mondiale. Assieme, nello spirito di fraterna amicizia portiamo alto il valore del buon vino del mondo”.

Alla serata del 20 marzo saranno presenti il presidente Asm Dominique Milardi e i suoi soci sommeliers monegaschi, il coordinatore dell’Aspi Riviera dei Fiori Davide Roagna, il direttore dei corsi ASPI Riviera dei Fiori Salvatore Papalia, il presidente onorario dell’Aspi e sommelier campione del mondo Piero Sattanino, il sommelier dell’hotel Parigi Davide Sattanino, Mario Sattanino del ristorante La Reserve di Bordighera con alcuni soci ASPI e Diego Bosoni, proprietario delle Cantine Lunae.

Il programma prevede alle 17:30 una master class riservata e a numero chiuso con degustazioni di sei vini mentre alle 20 una dinner al ristorante dell’hotel Parigi **** a Bordighera su “I vini e la cucina del Levante Ligure”. I partecipanti della master class potranno approfondire diversi vini, come “Labianca” Liguria di Levante I.G.T bianco 2022; l’“Etichetta grigia” Colli di Luni Vermentino DOC 2022; l’ “Etichetta nera” Colli di Luni Vermentino DOC 2022; il “Cavagino” Colli di Luni Vermentino DOC 2021; il “Numero chiuso” Colli di Luni Vermentino DOC 2019 e il “Vermentino nero” Liguria di Levante I.G.T 2022

Durante l’aperitivo si potranno degustare anche la focaccia “Cristofolo Colombo” con le bietoline e zafferano, il crostone di acciughe Dop di Monterosso le 5 Terre al profumo di “Cornabugia”, aglio dolce di Vessalico e “d’oro” l’olio extra vergine di olive Cà Lunae, le cozze farcite alla moda di Portovenere e le acciughe imbottite con erbette, parmigiano e aromi accompagnati da “Cuvée Lunae”, spumante Brut Metodo Classico millesimato 2018 da uve Albarola e Vermentino.

Per la cena, invece, verranno proposti testaroli della Lunigiana al pesto Dop con fagiolini, patate e pecorino “rapè” accompagnato da “Albarola” Colli di Luni DOC 2022 da uve Albarola, Mesciua Spezzina di grano farro, ceci, fagioli lessi ed olio extra vergine di olive Cà Lunae insieme al “Mea Rosa” Liguria di Levante IGT rosato 2022 da uve Vermentino nero. A seguire “Laxerti con Puisci” filetti di sgombro e piselli in umido con cipolla bianca e polpa di pomodoro e Totano ripieno ed il “Cundijun” gallette imbevute nell’aceto, verdure, erbe aromatiche e bottarga grattugiata accostati al “Ciliegiolo” Liguria di Levante IGT 2022 da uve Ciliegiolo. Si continuerà con Gorgonzola Palzola DOP selezione “Pal Chef” dolce e piccante con confettura extra di arance “Cà Lunae” accompagnato da “Nicolò V” Colli di Luni rosso DOC Riserva 2016 da uve Sangiovese, Merlot, Pollera Nera. Si concluderà con il castagnaccio con pinoli, uvetta e gelato artigianale al fiordilatte insieme al “Nektar” Liguria di Levante IGT passito 2019 da uve Vermentino, un Espresso ¡TIERRA! India -Lavazza- 80% Arabica 20% robusta con tostatura delicata e, per finire, un “Persichetto” liquore tradizionale -antica ricetta 5 Terre-Liquoreria Essentiae e “Acqua Lunae” Grappa di Vermentino –LVNAE.