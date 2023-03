Diano Marina onora Piero Gilardi alla mostra “Facoltà Plastica” a Palazzo del Parco

“A nome dell'Amministrazione Comunale di Diano Marina intendo esprimere il più sincero cordoglio per la scomparsa dell’artista Piero Gilardi, avvenuta improvvisamente nella giornata di domenica” così il sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi.

Alcune delle opere di Gilardi, uno degli artisti italiani più noti a livello internazionale tra quelli della sua generazione, saranno esposte unitamente a quelle di Pino Pinelli nella mostra “Facoltà Plastica”, in programma presso la sala mostre 'R. Falchi' di Palazzo del Parco dal 18 marzo al 16 aprile, organizzata dall’Assessorato per i Beni e le Attività Culturali del Comune di Diano Marina in collaborazione con la Civiero Art Gallery di Diano Castello e la Ticinese Art Gallery di Milano. L’inaugurazione è prevista sabato 17 marzo alle 17.