Camporosso: successo di pubblico per lo spettacolo 'L'altra metà del cielo' al centro Falcone

Successo e apprezzamenti per lo spettacolo teatrale che ha divertito e interessato il pubblico del salone Falcone, dal titolo ‘L'altra metà del cielo’.

Lilia De Apollonia ed il suo gruppo affiatato di attori e cantanti ha registrato un altro esito positivo, alternando brani di teatro con arie e pezzi musicali. Da Shakespeare a Cechov, da Virgilio a Dante e Cavalcanti, sino a Twain, puntando sulla comicità di Campanile e Benni, molti son stati gli applausi ed i complimenti degli intervenuti.

Il Comune di Camporosso che ha ospitato il gruppo molte volte era, nella persona del sindaco, della vicesindaco e dell'Assessore alla cultura presente al recital e soddisfatto. La regista ed ideatrice Lilia ha creato appositamente questo recital per omaggiare le donne, unico spettacolo in provincia, e con il suo circolo ‘Reading e drama’ si sono dimostrati ancora una volta attenti alla cultura e capaci di veicolare importanti messaggi ad un altrettanto numeroso pubblico, con una novità per la prima volta messa in scena.

Gli interpreti erano oltre a Lilia: Paola Bruno, Paola Giolli, Chiara Pagani, Marisa Raimondo, Graziella Tufo, gli uomini, molto applauditi, Roberto Borsi, Marco Corradi, Manuel Paroletti, il musicista Carlo Ormea e le cantanti Alessia Capaccioni e Enza Manna.