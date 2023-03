Secondo trofeo Valle Arroscia di caccia al cinghiale, vice presidente Piana: "Ottima partecipazione e spirito di gruppo"

"Ottima partecipazione per la seconda edizione del Trofeo Valle Arroscia di caccia al cinghiale oggi, tanto da superare il successo dello scorso anno. Molto importante il supporto delle tante aziende agricole che si sono adoperate come sponsor per i premi. Un evento di tre giorni con più di 200 cacciatori, da tutte le province liguri e piemontesi, e oltre 100 cani realizzato sotto l'egida dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, della Società Italiana Pro Segugio, del Gruppo Cinofilo Imperiese e dell'Unione Segugisti Savonesi grazie agli sforzi di Federcaccia, ATC SV2 - ATC IM, e della Pro Loco di Aquila d'Arroscia che è diventato, sin da subito, un modo per ritrovarsi, per parlare delle necessità del territorio come la cura della sentieristica e il contenimento dei cinghiali. Confronti che ho condiviso con i partecipanti e con le istituzioni presenti come il sindaco Tullio Cha, il presidente di Federcaccia Luca Calvini, il presidente dell'ATC di Imperia Matteo Anfossi e il presidente dell'ATC SV1 Franco Ciocca". Lo dichiara a margine del secondo Trofeo della Valle Arroscia il vice presidente della Regione Liguria con delega all'Agricoltura e alla Caccia Alessandro Piana.