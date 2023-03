Bordighera: deciso aumento dei costi energetici, l'Amministrazione riesce comunque a far quadrare il bilancio

Bilancio in equilibrio nonostante le difficoltà legate all’incremento esponenziale dei costi energetici: è quanto emerge dagli schemi del rendiconto di gestione dell’anno 2022 approvati dalla Giunta Comunale di Bordighera lo scorso 24 febbraio.

La gestione dell’annualità appena trascorsa presenta un avanzo pari ad euro 5.869.804,83 che potrà essere destinato ad investimenti e ad altri interventi di diversa natura, con particolare riferimento alle manutenzioni straordinarie del territorio. A tale importo si aggiungono altri euro 6.919.184,71 di risorse accantonate e vincolate a garanzia degli equilibri finanziari.

Il risultato di gestione rappresenta la sintesi di un’attenta programmazione e di un accorto utilizzo delle risorse finanziarie nel contesto di assoluta criticità che ha caratterizzato gli ultimi anni, colpiti dall’emergenza sanitaria Covid 19 e dell’aumento esponenziale dei costi energetici cui l’Ente ha dovuto far fronte con le limitate risorse a disposizione per un ammontare complessivo di oltre euro 2.715.465,24 per la sola energia elettrica nel 2022, con un incremento di oltre il 73% rispetto al 2021.

Il Comune, tuttavia, ha continuato a far fronte alle responsabilità nei confronti dei Cittadini erogando tutti i servizi pubblici essenziali, proseguendo gli interventi sul territorio sia di manutenzione che di sviluppo e promuovendo la città con iniziative di natura turistico-culturale. Gli schemi saranno sottoposti al Consiglio Comunale nella prossima seduta.​