Ventimiglia, pensioni dei frontalieri detassate. Parodi (Fai): "Più di 8000 pensionati potranno risparmiare sulle imposte"

"La recente legge di stabilità, pubblicata in gazzetta ufficiale il 16 gennaio, ha detassato le pensioni dei frontalieri del Principato di Monaco con una aliquota sostitutiva al 5%. Riguarda più di 8000 pensionati che potranno notevolmente risparmiare sulle imposte già da quest'anno con l'acconto IRPEF. L'acconto IRPEF può essere versato con due metodi di calcolo. Il primo, classico, è lo storico il secondo il previsionale. Bisognerà pertanto richiedere il previsionale per potere usufruire la riduzione al 5%" - fa sapere Roberto Parodi, segretario Fai - frontalieri autonomi intemeli.

"L'associazione FAI frontalieri autonomi intemeli, autore del testo di legge, si è rivolta a uno studio di consulenza tributaria per richiedere il parere e il metodo di presentazione in dichiarazione dei redditi" - sottolinea.

"Sabato mattina presso la nostra associazione in via Roma 63 a Ventimiglia dalle 10 alle 12 sarà disponibile una copia del parere legale da portare in fase di dichiarazione dei redditi" - conclude.