Vallecrosia, il sindaco Biasi e la giunta incontrano la cittadinanza: "Presenteremo i lavori svolti nei cinque anni di mandato" (Video)

Lunedì prossimo il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi e la sua Giunta incontreranno la cittadinanza per illustrare i progetti realizzati durante i cinque anni di mandato e quelli che sono in corso per migliorare la città. L’appuntamento sarà alle 20:30 presso la sala polivalente.

Un'assemblea pubblica prima dell’inizio della campagna elettorale. “In cinque anni, come consuetudine, abbiamo fatto incontri pubblici. Lunedì 6 marzo alle 20.30 presso la sala polivalente di Vallecrosia, che si trova proprio nel centro della città in prossimità dei Servizi Sociali, svolgeremo l’ultima assemblea pubblica di questo mandato prima dell’inizio della campagna elettorale” - annuncia il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi.

“Lunedì prossimo presenteremo tutti i lavori svolti in questi cinque anni e quello che potranno essere le prossime attività di opere pubbliche visto che molti appalti sono in corso” - fa sapere il primo cittadino - “Più o meno la prima ora sarà dedicata al sindaco e agli assessori che presenteranno il lavoro svolto mentre la seconda ora sarà aperta ai cittadini che avranno voglia e piacere di fare domande”.

“Uno dei nostri principi è la trasparenza amministrativa e la presenza nel rapporto con il cittadino” - conclude Biasi - “E’ un’occasione di condivisione cittadina di attività civica per il bene comune. Invito, perciò, la popolazione a partecipare”.