Sanremo: pannelli fotovoltaici sul Mercato Annonario? Donzella “Serve il nulla osta di sovrintendenza e vigili del fuoco”

In un periodo di transizione energetica e di grande attenzione alle spese in bolletta, il Comune di Sanremo sta valutando l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto del Mercato Annonario. L’approvvigionamento energetico solare permetterebbe alla struttura di essere indipendente e, quindi, comporterebbe un netto risparmio per le casse pubbliche a fronte di un investimento iniziale.

La proposta è arrivata in consiglio comunale per voce del consigliere Umberto Bellini, al quale ha risposto l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella: “Per la struttura del Mercato Annonario dovrebbe esserci prima un nulla osta da parte della sovrintendenza e dei vigili del fuoco perché l’edificio ha una valenza architettonica e paesistica, oltre che per la conformazione del tetto”.

“Si potrebbe verificare l’ipotesi di utilizzare il tetto almeno in parte in modo che i pannelli siano utili sul piano energetico e non impattanti dal punto di vista visivo” ha concluso Donzella.