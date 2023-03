Minori stranieri non accompagnati, a Ventimiglia corso di formazione per tutori volontari

“Nel corso del 2022 ottantacinque sono stati i minori stranieri non accompagnati rinvenuti sul territorio di Ventimiglia dalle Forze dell’Ordine e segnalati ai Servizi Sociali comunali per la collocazione all’interno di strutture di accoglienza e protezione – esordisce il Commissario Straordinario Dottor Samuele De Lucia – Si tratta perlopiù di adolescenti di età compresa fra i 15 ed i 17 anni, in fuga da guerre, vessazioni o da situazioni di estrema povertà. La maggior parte è in transito. Le nazionalità più rappresentate sono eritrea ed ivoriense. Il loro progetto migratorio li porta a cercare di oltrepassare i confini d’Italia per raggiungere familiari che vivono stabilmente in paesi del nord Europa, quindi si allontanano dalle strutture di accoglienza dopo pochi giorni di permanenza. Ad oggi i ragazzi affidati al Comune di Ventimiglia ed inseriti con progetti a lungo termine presso strutture residenziali, sia afferenti al Sistema di Accoglienza ed Integrazione che private, sono diciotto. Il progetto personalizzato comprende interventi volti al sostegno psicologico, all’apprendimento della lingua, all’integrazione sociale e lavorativa. Solo due di questi ragazzi hanno un tutore volontario, figura istituita dalla Legge 47/2017, cosiddetta Legge Zampa, che esercita la rappresentanza legale e garantisce la completa esigibilità del diritto alla cura, protezione e sostegno, coadiuvandoli nelle scelte utili per la loro completa autonomia. Proprio con questa finalità si terrà a Ventimiglia il 3- 4 marzo un corso di formazione per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati. Ci auspichiamo che i partecipanti siano numerosi, anche per dare un altro tangibile segno della cultura improntata all’accoglienza ed alla solidarietà dimostrata dalla Città nel corso degli anni”.

Il corso, organizzato dal Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza della Liguria ai sensi dell’art. 11 della Legge 47/2017 e dal Comune di Ventimiglia, avrà luogo venerdì dalle 14 alle 19 e sabato dalle 9.30 alle 18 presso la sede decentrata del Comune di Ventimiglia in piazza XX Settembre, terzo piano, sala XXV Aprile e sarà coordinato dal Dario Arkel, responsabile dell’ufficio del Garante, assistente sociale e docente di pedagogia, con la partecipazione dei principali referenti territoriali (Comune di Ventimiglia, Tribunale per i Minorenni di Genova, Questura di Imperia, avvocati, rappresentanti delle comunità ospitanti), oltre che di tutori e ragazzi tutelati che racconteranno la loro esperienza.

“La necessità di selezionare e formare un numero di tutori volontari conforme agli arrivi di minori stranieri non accompagnati sul territorio – sottolinea il Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza, Dott. Francesco Lalla – impone a questo Garante un forte richiamo al principio di solidarietà dei cittadini tutti, disponibili ad affrontare un compito che è nello stesso tempo impegnativo e tuttavia molto gratificante, come ci è stato sottolineato da coloro che hanno già svolto questa funzione. Ampliare la rete dei tutori volontari è obiettivo indispensabile per garantire che l’accoglienza doverosa dei minori non sia vista dalla collettività unicamente come un problema, ma possa essere percepita dalla comunità come una risorsa”.





Il corso è gratuito e aperto a tutti i cittadini di età superiore ai 25 anni, in possesso dei requisiti previsti dall’apposito bando del Garante regionale, disponibile al link https://www.regione.liguria.it/homepage-welfare/come-fare/tutore-volontario-minori-stranieri.html

Per partecipare al corso è necessario iscriversi compilando il modulo di domanda disponibile al link sopra indicato e inviandolo alla mail garante.infanzia@regione.liguria.it

I partecipanti al corso di formazione otterranno un attestato che darà loro titolo all'inserimento nell'elenco dei tutori volontari presente presso il Tribunale per i Minorenni di Genova per la successiva nomina.

Ai tutori sarà garantita la consulenza e la formazione continua.

Per ulteriori approfondimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio del Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Liguria ai numeri telefonici 010 5484990-496-584 o via e-mail garante.infanzia@regione.liguria.it

In allegato il programma del corso

