Da Checco Zalone ad Alessandro Cattelan passando per Beppe Grillo: un ricco calendario di marzo per il Teatro Ariston di Sanremo

Venerdì 24 marzo alle 21 tornano al teatro Ariston, dopo il successo del 2019, i Queen at the Opera con il Loro concerto/show interamente basato sulle musiche dei Queen. In scena dal 2015, il primo ed originalissimo Concerto/Show interamente basato sulle musiche dei Queen in una inedita e coinvolgente veste rock/sinfonica mai creata prima, con gli arrangiamenti originali del Maestro Piero Gallo che dirige un’orchestra di più di 20 elementi. Da un’idea di Simone Scorcelletti lo spettacolo che sta riscuotendo enorme successo, in Italia e nel mondo. Grazie alla presenza sul palco di oltre 40 straordinari performer, con Queen At The Opera il pubblico avrà la possibilità di ascoltare i più grandi classici dei Queen e riviverli assistendo ad un evento pronto a scatenare emozioni uniche.

Prezzi di ingresso:

platea: € 42,00+ € 4,00 prev. - € 37,00+ € 4,00 prev. - € 32,00+ € 4,00 prev. galleria: € 32,00+ € 4,00 prev. - € 27,00+ € 3,00 prev. - € 22,00+ € 3,00 prev. Prevendita aperta

Venerdì 31 marzo alle 21 appuntamento Alessandro Cattelan con le nuove date dello spettacolo “Salutava sempre”.

Un’occasione davvero speciale, si direbbe unica, nella quale il pubblico è invitato a partecipare al funerale di Alessandro Cattelan e da qui partire per raccontare dall’aldilà le follie, le ipocrisie e le piccole manie che contraddistinguono le nostre vite ordinarie nell’aldiquà.

Canzoni, stand up, momenti di show, battute e interazione con il pubblico in questa festa per chiedersi insieme “cosa succede dopo?” e anche “cosa fare prima?”.

Un one man show, prodotto da Live Nation, dove il protagonista ci racconta con il suo inconfondibile tono ironico e dissacrante, il suo sguardo su un mondo di cui ormai non fa più parte e dove, con la morte, si è guadagnato il privilegio della totale sincerità

Prezzi di ingresso:

platea: € 60,00+ € 9,00 prev. - € 55,00+ € 8,25 prev. - € 50,00+ € 7,50 prev. galleria: € 50,00+ € 7,50 prev. - € 42,00+ € 6,30 prev. - € 32,00+ € 4,80 prev. Prevendita aperta

Info biglietteria 0184 506060 tutti i giorni dalle 17:00 alle 21:00

Biglietterie in line www.aristonsanremo.com o www.ticketone.it