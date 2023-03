Sanremo: maxi progetto da 2.5 milioni per Pian di Poma, prorogata all’8 marzo la scadenza per la presentazione delle offerte

Lo aveva detto il sindaco Alberto Biancheri ai nostri microfoni qualche mese fa: “Renderà onore al lavoro delle società per centinaia di ragazzi”. Il progetto da 2.5 milioni di euro per dare un nuovo volto a Pian di Poma sarà una vera rivoluzione per quella che, a tutti gli effetti, è pronta per diventare la cittadella dello sport sanremese.

Il Comune è al lavoro da mesi per allestire le pratiche e per ricevere poi i fondi ottenuti dal PNRR, ora si tratta solo di ricevere le proposte per la realizzazione del progetto.

Proprio in questi giorni Palazzo Bellevue ha posticipato di una settimana la data di scadenza per la presentazione delle offerte: ora c’è tempo sino alle 13 di mercoledì 8 marzo. La pratica va chiusa entro il 31 marzo per non perdere i finanziamenti del PNRR. Serve, quindi, che all’apertura delle buste ci sia almeno una ditta interessata all’intervento.