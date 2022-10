Sanremo: Pian di Poma rinasce con il nuovo campo e i 2,5 mln del PNRR, Biancheri: “Renderà onore al lavoro delle società per centinaia di ragazzi” (intervista)

Una cittadella dello sport, un manto in sintetico per gli allenamenti della Sanremese, una struttura cucita sulle società sportive cittadine che ogni giorno portano sul campo centinaia di ragazzi, spogliatoi finalmente ristrutturati, una nuova tribuna. Detta così può sembrare una articolata e ambiziosa promessa e, invece, è tutto scritto nel destino di Pian di Poma.

In questi giorni sono in corso i lavori per la sostituzione del campo a 11 in sintetico con il nuovo tappeto finanziato grazie all’avanzo vincolato Rai di circa 400 mila euro; nei prossimi mesi, inoltre, arriveranno i 2,5 milioni di euro che il Comune ha ottenuto grazie al PNRR. Una vera rivoluzione per la zona che potrà così di fatto recitare il ruolo di polo sportivo che per anni è rimasto solamente sulla carta.

“Era impraticabile, è una struttura importante per centinaia di ragazzi e ora le daremo una nuova immagine con il campo, la recinzione, gli spogliatoi e le tribune - ha commentato ai nostri microfoni il sindaco Alberto Biancheri durante il sopralluogo in zona - le squadre della città avranno finalmente un’area che renderà onore a quello che fanno”.

Il tutto si inserisce in un momento non certo facile per investire sui lavori pubblici, come sottolinea il primo cittadino: “Investire sta diventando sempre più difficile, mancano le risorse. Penso sia un momento più difficile anche rispetto al covid quando si vedeva la luce grazie ai vaccini. Qui non la si vede. Il caro energia fa spavento, ci sono aziende e famiglie in crisi. Anche all’amministrazione mancano le risorse per chiudere il bilancio”.

L’intervista al sindaco Alberto Biancheri