Un nuovo futuro per l'area sportiva di Pian di Poma, Sanremo ottiene 2.5 milioni dal PNRR

A Sanremo la riqualifica dell’area sportiva dei campi da calcio di Pian di Poma è realizzabile grazie a ulteriori 2.5 milioni di euro dal fondo PNRR. Avevamo parlato del progetto pochi giorni fa. La giunta matuziana ha approvato uno studio di fattibilità che le ha permesso di raggiungere l’importante traguardo.

L’intenzione dell’amministrazione sanremese sarebbe quella di riqualificare l’esistente con nuovi spogliatoi, nuova illuminazione e nuovi impianti a supporto delle società sportive che lavorano da anni nella zona. Ipotizzata anche la rotazione del campo da calcio, ma l’idea sarebbe da concordare in un secondo momento con le società sportive. Inserita nel progetto anche l’aggiunta di un nuovo spazio per portare in zona una nuova disciplina sportiva.

L’approvazione dello studio di fattibilità serve al Comune per entrare nella graduatoria e sperare nell’accesso ai fondi. La risposta in merito all’assegnazione dei fondi non tanerà ad arrivare e, probabilmente, già entro la prossima primavera qualcosa dovrebbe muoversi. Per la progettazione definitiva è stato aperto da poco un bando di gara. Come da cronoprogramma Next Generation EU Unione Europea, i lavori andranno affidati entro marzo 2023. Interventi che si aggiungono al rifacimento del manto in sintetico del campo a 11 di Pian di Poma per circa mezzo milione di euro.

“Oggi da Roma è arrivata un’altra importante notizia: il progetto presentato per riqualificare tutta l’area sportiva dei campi da calcio di Pian di Poma accedendo ai fondi del PNRR è stato integralmente accettato. Questo consentirà di rifare completamente tutte le strutture sportive che ogni giorno vengono utilizzate da centinaia di ragazzi di Sanremo e di tutto il territorio, proseguendo sulla scia dei grandi investimenti messi in campo sullo sport in questi anni e che, nella sola area di Pian di Poma, prevedono il maxi cantiere del Palazzetto dello Sport e quello per il rifacimento del manto erboso da campo da calcio, al via nei prossimi giorni” - commenta soddisfatto il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri.

Nell’arco di pochi giorni l’Amministrazione Biancheri ha potuto confermare l’ottenimento di oltre 6,5 milioni di euro tramite fondi PNRR per asili, scuole d’infanzia e strutture sportive: “Sui fondi PNRR stiamo facendo un’operazione eccellente – dichiara il primo cittadino, che insieme agli assessori allo Sport e ai Lavori pubblici, Giuseppe Faraldi e Massimo Donzella, ha lavorato sul progetto di rigenerazione degli impianti sportivi di Pian di Poma – e ringrazio il dirigente e tutto l’ufficio competente per l’impegno. Stiamo parlando di fondi ingenti che permetteranno grandi migliorie su due fronti, edilizia scolastica e sport, su cui le mie due amministrazioni hanno messo in campo in questi anni, numeri alla mano, piani di investimento senza precedenti”.

Sul progetto di Pian di Poma il sindaco Biancheri specifica: “L’Amministrazione ha stanziato negli scorsi mesi quasi 800 mila euro per le strutture sportive calcistiche cittadine. Circa mezzo milione di euro per il rifacimento del manto in sintetico del campo a 11 di Pian di Poma e la restante parte per la messa in sicurezza della tribuna dello Stadio Comunale, in via di conclusione. A questi lavori si aggiungeranno i 2,5 milioni ottenuti da fondi PNRR. Inoltre c’è un’interlocuzione molto proficua con la Sanremese Calcio e il Presidente Masu, che sono interessati a sviluppare ulteriormente l’area sportiva di Pian di Poma, specialmente per quanto concerne settore giovanile e vivaio, idea che trovo molto interessante. Quindi credo che in futuro l’area potrebbe crescere ancora”.