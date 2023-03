Sanremo: collaborazione per i progetti sportivi tra la “Riviera dei Fiori” e l’istituto Ruffini-Aicardi

Riferiscono i docenti Fulvio Spada e Michele Minaglia, responsabili del Progetto Sportivo: “Grazie alla collaborazione con la “ Riviera dei Fiori” e al prezioso supporto tecnico dell’istruttrice Elisa, i nostri studenti hanno avuto la possibilità di cimentarsi in attività di ginnastica a corpo libero e piccole acrobazie. Le attività sportive si sono svolte nelle palestre del plesso di Valle Armea, di cui la nostra scuola ha la disponibilità per le lezioni di Scienze Motorie. La partnership con associazioni sportive, ci permette di realizzare attività interessanti, con intervento di esperti di varie discipline per far conoscere e sperimentare agli studenti sport nuovi, pertanto, nei prossimi mesi, ripeteremo incontri di questo tipo per promuovere la valenza dello sport, anche nell’ottica del benessere e della salute delle persone”.