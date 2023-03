Sanremo: valzer di cariche nel Club Tenco, Silva assume presidenza e Corrent nominata amministratore delegato della nuova Fondazione

Valzer di cariche all'interno del Club Tenco. Si parte dal vertice dove la rappresentanza legale dell'associazione passa dal presidente Sergio Staino ad Antonio Silva. Inoltre a livello locale, la rappresentante amministrativa del Club Graziella Corrent lascia il ruolo ma diventa Amministratore Delegato della nuova Fondazione Club Tenco.



Lei nell'associazione manterrà comunque la carica di direttore di produzione della rassegna mentre per la posizione rimasta vacante subentrerà Giovanni Imperatore. Tra le altre novità all'interno del Club troviamo l'introduzione del discografico imperiese ed esperto di musica, Stefano Senardi che si occuperà della gestione dei rapporti istituzionali e dei rapporti con l’esterno nonché il coordinamento con Ufficio Promozione, Stampa e Social. Confermati gli incarichi di direttore artistico a Sergio Sacchi, di responsabile del premio Yorum a Steven Forti, di segretario generale ad Andrea Salesi, di direttore di palco a Dèsirèe Lombardi.

Inoltre, Paolo Talanca è responsabile de “Il Tenco incontra”, Marika Amoretti è la responsabile dei rapporti con le scuole. Francesco Maccario è il responsabile della sede di Sanremo e dell’archivio. Per quanto riguarda, invece, la Fondazione oltre a Graziella Corrent troviamo un CDA composto da Silvio Bregliano in qualità di presidente e da Massimo Schiavon come vicepresidente.