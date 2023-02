Vento oltre i 100 km/h in montagna e temperature sotto zero ma poca pioggia e scarse nevicate

Vento forte, temperature all’ingiù e scarsissime precipitazioni. Questo, in estrema sintesi, il risultato del passaggio della perturbazione che, invece, in altre zone della Liguria ha portato piogge e nevicate (sempre molto scarse) e che vede invece molta neve nel basso Piemonte. Sono infatti scesi circa 80 centimetri ad Ormea e si contano circa 2 metri al Pancani di Limone Piemonte.

Al momento, per fortuna, il forte vento non ha provocato gravi danni, se si eccettua la caduta di alcuni rami al Prino e sul Capo Berta ad Imperia. Il vento più forte si è registrato in montata, in alcuni casi anche oltre i 100 km/h sulle cime più elevate. Come ad esempio a Poggio Fearza, 1.800 metri sul livello del mare sul territorio di Montegrosso Pian Latte, dove le folate hanno raggiunto i 111,60 km/h. A seguire troviamo Imperia con 74,16, Ventimiglia con 57,24 e Sanremo con 50,40.

Colonnina di mercurio all’ingiù e sensazione di freddo accentuata dal vento, che sta spazzando l’intera provincia. In alta montagna si sfiorano i meno 10 gradi con la temperatura più bassa a Poggio Fearza con -9,2. Di seguito troviamo: Colle Belenda (Pigna) e Gouta -3,5, Colle D’Oggia -2,6, Colle di Nava -2, Verdeggia -1, Triora 0,3, Bajardo 0,7, Pornassio 2,8, Ranzo 3,1, Pieve d Teco 3,8, Borgomaro 4,7, Seborga 4,8, Cipressa 5,4, Pigna 5,7, Rocchetta Nervina 6, Dolcedo 6,6, Imperia 6,8, Airole 7,1, Dolceacqua 7,9, Ventimiglia 8,8, Sanremo 9,2.

Le previsioni di oggi vedo ancora nevicate deboli, ma soprattutto nell’entroterra savonese. Attenzione a chi viaggia sulle autostrade A6 e A26, dove sono previste spolverate di neve. Possibili precipitazioni nevose anche nelle nostra provincia, oltre il 300/400 metri. Per tutta la giornata raffiche di vento fino a burrasca forte (90-100 km/h).

Domani fenomeni in graduale esaurimento ma venti ancora forti settentrionali, con raffiche fino a burrasca 70-80 km/h e temperature sempre molto basse.