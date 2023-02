Elly Schlein vince le primarie del PD in provincia di Imperia, Quesada "Ha risvegliato un popolo che non provava interesse verso il partito"

Anche in provincia di Imperia, dalle primarie del Partito Democratico esce vittoriosa Elly Schlein. 2.228 i votanti totali e di questi 1370 voti sono andati alla candidata mentre 849 sono stati i voti per Bonaccini (e 9 schede bianche). Un risultato in linea con quello delle altre province liguri.

Il numero dei votanti è basso. "È fisiologico - replica il segretario provinciale del PD Cristian Quesada - ed è in linea con il lieve calo registrato a livello nazionale".

"In provincia di Imperia c'è una netta affermazione di Elly Schlein - aggiunge - Lei ha risvegliato un popolo che negli ultimi anni non aveva guardato al PD con interesse. Questo è un dato positivo. Vuol dire che ci sono persone che tornano a credere nel PD e su cui bisogna organizzare una proposta politica che guardi a loro, al netto di quello che sarà poi l'esito del congresso".

Elly Schlein non è venuta a fare campagna in provincia di Imperia, mentre invece c'è stato il suo avversario e questo non è bastato a Bonaccini per vincere poi alle primarie. "È vero però era venuto nella prima fase. - analizza Quesada - Bonaccini, in quel momento, nella convenzione dei circoli aveva vinto con 65%. Poi, le primarie aperte hanno portato ad una campagna più nei grandi centri che verso i territori periferici e il risultato è cambiato".