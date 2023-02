Elezioni a Bordighera: centrodestra unito sulla ricandidatura di Ingenito, Liguria Popolare "Auguriamo stessa visione su Imperia e Ventimiglia"

Liguria Popolare esprime soddisfazione per la conferma unanime del centrodestra verso la ricandidatura di Vittorio Ingenito a sindaco di Bordighera (LINK). Soddisfazione è stata espressa dal segretario politico del movimento Antonio Bissolotti e dal responsabile della provincia di Imperia, Andrea Artioli.

La scelta su Ingenito è il risultato del vertice genovese di lunedì scorso dove erano presenti Antonio Bissolotti per Liguria Popolare, Luciano Rosso per Fratelli d’Italia, Edoardo Rixi per la Lega, Carlo Bagnasco per Forza Italia, Giovanni Toti per Cambiamo, Marco Dulbecco per l’UDC.

"Ingenito è apprezzato anche oltre i confini della sua città per le sue doti di amministratore attento e efficiente, di politico capace e coerente, di persona disponibile e di cuore. - spiegano Bissolotti e Artioli che poi aggiungono - Tra pochi giorni, lunedì prossimo, ci sarà un nuovo vertice genovese per fare il punto sulle candidature di Ventimiglia e Imperia".

Liguria Popolare porterà il proprio apporto con Antonio Bissolotti in vista del confronto in 'casa centrodestra' per Imperia e Ventimiglia: "...affinché possa prevalere una visione unitaria di sintesi, - è l'auspicio di Bissolotti e Artioli che poi concludono dicendo - Serve l'espressione di una posizione politica chiara e netta, riflesso delle alleanze nazionali che hanno portato alla vittoria del centrodestra alle elezioni politiche del 25 settembre scorso, superando quei personalismi e localismi provinciali che fino ad oggi taluno ha voluto frapporre per mero opportunismo personale".