Dal 31 marzo il Mondiale Enduro parte da Sanremo e Taggia: obiettivo raggiunto per Moto Club e tutto il territorio (foto e video)

Venerdì 31 marzo il via con le verifiche tecniche alla Darsena di Arma di Taggia prima del trasferimento in sfilata sull’Aurelia, verso il Casinò di Sanremo, con la scorta organizzata dalla Polizia Stradale in Lamborghini. Davanti alla Casa da Gioco matuziana i piloti saranno a disposizione di tifosi e appassionati per foto e autografi, prima di spostarsi sulla spiaggia del Morgana in corso Trento e Trieste per la sfida spettacolo a due, in un percorso che si snoda tra dune e salti sulla sabbia a due passi dal mare.

Sabato 1 aprile la carovana mondiale si sposterà sull’arenile di Arma di Taggia per partire in direzione Bussana, poi imboccherà l’Aurelia per salire verso il monte Faudo toccando i comuni di Cipressa e Terzorio per le due prove speciali e l’extra test. Le sfide si svolgeranno nella pineta di Cipressa, con un servizio navetta dal paese che consentirà agli appassionati di seguire le prove.