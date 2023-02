In occasione dell'8 marzo una challenge del centro antiviolenza insieme al Lions Sanremo Matuti

In occasione dell'8 marzo (Giornata internazionale della donna), il Centro antiviolenza provinciale ISV in collaborazione con il Lions Club Sanremo Matutia, propone la partecipazione alla challenge ‘Violi.....AMO’, contro la violenza sulle donne.

Gli istituti scolastici che aderiranno potranno presentare disegni e scritti inerenti al tema della violenza di genere con l'obiettivo di promuovere la cultura del rispetto e responsabilizzare circa questo gravissimo fenomeno che, purtroppo, ogni anno coinvolge molte donne sfociando, in taluni casi, nel femminicidio. La violenza contro le donne è una piaga sociale che può colpire chiunque indipendentemente dall’età, dalla provenienza, dal livello di studi e dalla condizione economica e per questo è ancora più pericolosa. Se si vuole lottare contro la violenza, al di là delle azioni repressive, deve esserci un grande sforzo culturale. Le parole chiave in questa lotta sono cultura ed educazione, partendo dalle più piccole e dei più piccoli.

Sono quindi di vitale importanza i progetti nelle scuole che promuovono la parità, l’uguaglianza e i diritti. Lavorare con gli istituti scolastici, sensibilizzare le nuove generazioni attraverso i convegni e gli incontri, aiuta i ragazzi e i loro genitori a pensare ad un confronto, ad interrogarsi sul proprio sistema di credenze e a riflettere sulla loro storia, facilitandoli nel porsi nuovi interrogativi, nell’imparare ad usare linguaggi sempre nuovi e a servirsene come strumento per definire la realtà oggettiva. Il centro antiviolenza provinciale ISV ha cosi pensato di promuovere in collaborazione con i lions una serie di challenge per gettare le basi per ad un futuro di parità.

Questa challenge in particolare si situa in una più ampia dimensione di educazione civica per crescere in quanto adulti consapevoli e responsabili di se stessi e del proprio ruolo all'interno della comunità. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione e, per i vincitori, Kit per la scuola. Gli elaborati andranno presentati entro venerdì 3 marzo tramite e mail all'indirizzo info@centroisv.it.