Nuovi passaggi pedonali rialzati a Camporosso, Gibelli: "Per costringere i veicoli a rallentare" (Foto)

Nuovi passaggi pedonali rialzati a Camporosso. Sono stati realizzati in corso Repubblica e in corso Italia.

“Certamente la sicurezza stradale è una delle richieste maggiormente rivolte all’amministrazione comunale. In effetti constatiamo che i limiti di velocità nel centro abitato non vengono rispettati da molti conducenti che mettono a rischio l’utenza debole della strada, in particolare pedoni e ciclisti. Per costringere a rallentare i veicoli e quindi investire per la sicurezza stradale sono stati realizzati a Camporosso ulteriori tre passaggi pedonali rialzati, due in corso Repubblica e uno in corso Italia” - annuncia il sindaco di Camporosso Davide Gibelli.

“E’ comunque certo che se non ci fossero conducenti che sfrecciano per le nostre strade, eviteremmo di utilizzare risorse pubbliche per deterrenti della velocità e la percorrenza sarebbe più fluida. C’è ancora molto da lavorare sulla cultura della sicurezza stradale e sul rispetto delle regole e degli altri” - sottolinea il primo cittadino.

Il Comune ha impegnato l'importo di 441,88 euro a favore della ditta Segnaletica Novarese Srl di Castelletto Sopra Ticino per i lavori.