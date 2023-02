Taggia: nel prossimo fine settimana c'è San Benedetto, ecco i divieti e i cambi viari

Si svolge nel prossimo fine settimana a Taggia la festa legata a San Benedetto. Per questo, in occasione del ‘Corteo Storico’, il Comandante della Polizia Municipale, ha emanato un’ordinanza con una serie di modifiche temporanee alla viabilità.

Dalle 8 di domani alle 20 di domenica prossima, verrà instaurato il divieto di sosta a tutte le categorie di veicoli in piazza Cavour, per permettere il montaggio del palco e delle tribune. Dalle 14 di venerdì alle 22 di domenica divieto di sosta e transito a tutte le categorie di veicoli in via Mazzini, tratto compreso tra piazza Eroi, via Milano e piazza Garibaldi, via Ruffini da intersezione con Via Roma, Via Genova, per permettere l’allestimento degli stand ‘Street Food’.

Dalle 6 di sabato alle 22 di domenica: divieto di sosta e transito a tutte le categorie di veicoli in Via Mazzini, tratto ricompreso tra via Mameli e Piazza Eroi Taggesi, Piazza E. Taggesi, Via Roma, Piazza IV Novembre, parcheggio retro civ.100 di Via Mazzini per permettere lo svolgimento del mercatino Medioevale.

Dalle 6 di sabato alle 22 di domenica: divieto di sosta e transito a tutte le categorie di veicoli in via Piazza Cavour, Via Soleri, salita Curlo, Via Ruffini, Piazza Gastaldi, Via Lercari, Piazza Spagnoli, Via P.Anfossi, Vico Calzamiglia, Via Bastioni, tratto compreso tra vallone Santa Lucia e Via P. Anfossi, Parcheggio Vallone Santa Lucia parte bassa, Via S. Dalmazzo, Piazza S. Benedetto, Via de Fornari; Salita S. Cristoforo, primo tratto Via Antica Badalucco, parcheggio antistante Palestra Ruffini. Piazza Reghezza, Via Bracco, Viale Rimembranze, Via O. Anfossi, per permettere lo svolgimento delle ambientazioni del corteo storico e attività correlate.

I servizi pubblici di linea da e per la vallata, dalle 14 di venerdì alle 22 di domenica, dovranno transitare in via Lungo Argentina ed il capolinea per le corse dirette a Taggia, sarà in Via Mameli per poi proseguire sulla SP. 548. I veicoli eventualmente trovati a sostare nelle zone e nelle ore previste dalla presente verranno rimossi in maniera forzata.