40° Festeggiamenti di San Benedetto: l'edizione del ritorno, vincono Taggia e i suoi abitanti

Il maltempo non ha fermato i Festeggiamenti del 40° anniversario di San Benedetto a Taggia. Centro storico gremito da tantissime persone nonostante la condizioni meteo non ottimali. Una manifestazione unica in provincia di Imperia e nel resto della Liguria, un appuntamento che mancava dal 2019.

L'emergenza pandemica aveva costretto il comitato organizzatore del presidente Uberto Aschero e il Comune, a dover sospendere i festeggiamenti dal 2020 fino ad oggi, rimandando così di anno in anno, il quarantesimo. C'è voluto un po' per rivedere i festeggiamenti di San Benedetto che sono tornati con una formula completa e riuscita. Tre giorni di eventi e iniziative che hanno animato Taggia. Come da tradizione il momento più alto è stato raggiunto oggi, con le ambientazioni al mattino messe in scena dai rioni tabiesi, dieci quest'anno quelli in gara e al pomeriggio, con il corteo storico seguito dalla sfilata davanti al palco delle autorità.

Come nel 2019, per l'occasione è venuto a Taggia anche il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti. Erano presenti anche il vicepresidente regionale, Alessandro Piana, l'assessore regionale Marco Scajola e la consigliere regionale Chiara Cerri. Per il Comune c'erano il sindaco Mario Conio, il vicesindaco Espedito Longobardi, gli assessori, Barbara Dumarte, Laura Cane, Daniele Festa e Manuel Fichera. Tra gli ospiti anche l'assessore al turismo di Sanremo, Giuseppe Faraldi.

Alto il livello di performance raggiunto quest'anno dai tabiesi e si percepiva già nei giorni scorsi che non vedevano l'ora di tornare ad animare il centro storico con le rappresentazioni teatrali. Un'opera che ha sottoposto la giuria ad un lavoro durissimo. Organo giudicante peraltro di altissimo profilo, considerando che c'era anche Eike Schmidt direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze. Insieme a lui: Elisabetta Gnignera, esperta di acconciature d’epoca e dei costumi, Enzo Storico attore e regista di cinema e teatro di Roma, Roberto Lippolis regista, Massimiliano Caldera soprintendenza Piemonte, Maria Elena Buslacchi antropologa dell'Università di Marsiglia.