Realizzare un home cinema: consigli pratici per un'esperienza perfetta

Ogni appassionato di cinema coltiva il sogno di realizzare una sala adibita al cinema casalingo nel proprio salotto. Una stanza creata su misura dove potersi rilassare e trascorrere gradevoli serate con la compagnia giusta. Ma non basta dotarsi di un televisore e di un divano per realizzare un home cinema perfetto: questo ambiente si impregnerà di innumerevoli ricordi e per essere davvero speciale dovrà essere fornito di specifiche tecniche e progettuali che garantiranno il massimo del comfort ma anche un’esperienza di qualità. Fortunatamente realizzare una sala cinema casalinga, che metta d’accordo sia la passione per la settima arte che l’esigenza di privacy è più semplice di quanto si potrebbe pensare, e di seguito verranno illustrate tutte le regole per un lavoro impeccabile.

Scegliere e arredare la stanza

Prima di tutto, occorre designare la stanza che verrà allestita come home cinema, tenendo presente che sono necessari alcuni requisiti in termini spaziali affinché il sistema audio-visivo che verrà installato possa garantire la massima resa. Le dimensioni minime da rispettare a tale scopo si aggirano intorno ai 20-25 mq. In tal modo l’esperienza riprenderà in modo fedele quella delle vere sale cinematografiche. Ovviamente è possibile anche sfruttare degli spazi meno estesi, ma considerando che l’effetto non sarà il medesimo e la qualità di suono e video potrebbe essere ridotto in maniera significativa. A questo punto, sarà possibile pensare a come organizzare questo spazio per inserire gli oggetti d’arredo. Meglio optare per poltrone comode, che includano elementi d’appoggio, oppure divani che consentano di stare comodi. Non devono mancare neanche tavolini e ripiani per posare eventuali stuzzichini o tazze di tè (e ovviamente il telecomando), così che nemmeno la praticità venga trascurata.

Proiettore e impianto audio

Passando ora direttamente al nocciolo della questione, l'anima di un home cinema sono naturalmente i supporti video e audio, che devono essere di qualità sufficientemente alta da permettere una visione ottimale. Rispetto alla comune TV, il proiettore presenta indubbiamente una marcia in più, dal momento che non farà sentire la mancanza del grande schermo delle ampie sale. Naturalmente deve essere selezionato con cura, prestando particolare attenzione alla qualità della grafica. Ma anche una buona televisione si presta bene, specialmente se l'ambiente a disposizione è ridotto. In commercio, dopotutto, si trovano svariati modelli di tutte le dimensioni. Più complesso è il discorso del sistema audio, dal momento che occorre valutare, tra i diversi dispositivi, quale permette una perfetta propagazione del suono in relazione al tipo di stanza. Si può scegliere un impianto Dolby Surround con più diffusori, come un 5.1 o un 7.1, ad esempio. Questi accessori verranno posizionati in differenti punti strategici, così da rendere l'effetto più realistico e coinvolgente, proprio come accade al cinema.

Ultimi ritocchi

Ancora un paio di accortezze per realizzare un cinema casalingo davvero perfetto. Prima di tutto, per un risultato davvero soddisfacente non è sufficiente installare tutti i dispositivi tecnologici, ma occorre anche metterli in condizione di offrire la massima resa. Il primo stratagemma da adottare, allora, è quello di favorire una sorta di insonorizzazione, che consenta al suono di distribuirsi in maniera ineccepibile mantenendo la qualità a standard elevatissimi. A tale scopo, la prima cosa da fare è assicurarsi che lo spazio sia privo di oggetti che potrebbero produrre un fastidioso riverbero, ma anche utilizzare dei pannelli fonoassorbenti, che andrebbero a costituire una cassa acustica efficiente. Questi possono essere posizionati sul pavimento e sulle pareti e avranno l’effetto di insonorizzare la stanza e anche quello di schermarla dai rumori esterni. Infine, affinché la magia del cinema venga davvero ricreata a casa propria, si può giocare con il sistema di illuminazione. A seconda dell’atmosfera che si desidera riprodurre è possibile scegliere delle luci soffuse, ma in ogni caso è importante spegnerle durante la visione perché questa possa dare il massimo. Per lo stesso motivo, le finestre devono essere coperte con delle tende e le porte vanno chiuse per impedire alla luce di entrare. Molto suggestive sono le strisce di luci led, ma in questi casi si può dare libero sfogo alla fantasia creando decorazioni che diano luogo a giochi di luce divertenti o eleganti, come un bel cielo stellato.