Bordighera: appalto per la pulizia di locali a uso comune, contratto peggiorativo e Uil Trasporti sul piede di guerra

Uil Trasporti sul piede di guerra a Bordighera, dopo il cambio di appalto dalla Docks Lanterna alla Euro & Promos FM, in relazione all’appalto per la pulizia di alcuni locali, in uso al Comune.

Il sindacato, attraverso l’avvocato Maria Josè Sciortino, ha infatti evidenziato come le 4 dipendenti non siano state protette nel passaggio di consegne tra le due società, in base alla Legge. E’ stato loro riconosciuto, infatti, un contratto peggiorativo e sono state diminuite le ore di lavoro. Non solo, in caso di necessità di nuove ore di lavoro, vengono chiamati lavoratori da fuori provincia. Proprio per questo è stato fatto un accesso agli atti in comune, per conoscere la documentazione relativa, mente il segretario Vincenzo Giacovelli ha chiesto un incontro all’Amministrazione.

Ad Ospedaletti, invece, la stessa Uil è riuscita a far riconoscere il pagamento del Tfr (risalente al 2013) per 5 lavoratori della ex Nuova Spurghi Jet che, fallita aveva venduto il ramo d’azienda alla Egea. E’ stata proprio questa società a riconoscere il pagamento.