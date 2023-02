Sanremo: Laura e Daniela salutano i clienti, il 'Panino Quotidiano' in via Palazzo cambia gestione

Dopo sette anni passa di mano il ‘Panino Quotidiano’, locale di via Palazzo che, nato in sordina tra i tanti che propongono il classico pasto frugale di mezzogiorno o lo spuntino nel corso della giornata, si è rapidamente conquistato uno spazio sempre più consolidato nel settore.

Aperto da Laura e Daniela Rava, già imprenditrici in altri settori, e con la collaborazione di un valido staff, hanno proposto i loro panini dal pane morbido o croccante, sempre con un ‘companatico’ di straordinaria qualità che ha da subito accolto l’entusiasmo della clientela.

Direttamente o con le classiche piattaforme gli ordini dei panini sono aumentati di giorno in giorno e, pur con lo stop dettato dal Covid, in sette anni sono ‘volati’ migliaia e migliaia di sandwich all’italiana dal piccolo ma straordinario locale di via palazzo.

Come dicono Laura e Daniela “Tutte le storie, anche le più belle, prima o poi hanno una fine”. Proprio per questo venerdì prossimo sarà l’ultimo giorno di loro gestione del ‘Panino Quotidiano’. “Per noi è stato un meraviglioso percorso – dicono - che abbiamo amato più di quanto potessimo aspettarci. E voi, i nostri clienti, siete parte del motivo per cui questo viaggio è stato così bello”.

Il locale verrà gestito da un giovane che ha deciso di intraprendere l’attività, Luca Gerace, dal 1° marzo: “Conosciamo Luca da quando era un bambino – terminano Laura e Daniela - e siamo liete di sapere che sarà un sanremese giovane e brillante a continuare il nostro sogno”.