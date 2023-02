Montalto Carpasio: fondi avanzati dall'emergenza Covid, l'amministrazione Bianchi vuole offrire un rimborso alle famiglie con figli

Il Comune sta gestendo la pratica da diverso tempo a livello amministrativo. Gli uffici hanno chiesto informazioni per conoscere se i fondi possano essere redistribuiti nella direzione auspicata dal primo cittadino andando a coprire le spese sostenute dai residenti per l'acquisto di buoni mensa e il servizio scuolabus, nell'anno scolastico 2022/2023.

Nell'intenzione dell'amministrazione c'è la volontà di mettere a sistema il meccanismo, attraverso un rimborso basato sulla presentazione in Comune delle ricevute per i pagamenti effettivamente sostenuti. In questo modo, una volta completato l'iter burocratico e con l'approvazione tramite atto pubblico, il rimborso potrebbe entrare a regime rapidamente fornendo così un aiuto concreto alle famiglie. Stando alle stime degli uffici la misura potrebbe coprire tra i cinque ed i seimila euro in totale.