Imperia: a marzo al via corso di difesa personale femminile a cura dell’Ok Club

In un momento sociale come quello in cui stiamo vivendo, in cui i femminicidi e le violenze (fisiche, psicologiche, economiche) verso le donne sono un fenomeno sempre più evidente e preoccupante, l'associazione OK CLUB si impegna a promuovere l'importanza della capacità di ‘agire e reagire’ da parte delle donne sia con l'acquisizione di tecniche pratiche e specifiche di autodifesa sia con la corretta formazione culturale e psicologica che vede come base l'aumento della propria autostima.

"La sicurezza - si spiega nel comunicato -, intesa come spazio in cui poter coltivare i propri diritti individuali e collettivi, è anche una nostra responsabilità, tutti possono ridurre i rischi comportandosi con buon senso e mettendo in atto azioni preventive.

L’esigenza di strutturare un progetto riguardante la Difesa Personale nasce dal fatto che, potenzialmente, tutti potremmo essere vittime di un’aggressione, è molto importante quindi acquisire il corretto atteggiamento mentale, innalzare la soglia di vigilanza, prevedere i possibili rischi, conoscere le proprie debolezze, ecc.

L’approccio all’insegnamento della Difesa Personale è basato sullo studio di tecniche semplici ma efficaci, applicabili da chiunque, anche senza aver avuto precedenti esperienze marziali o sportive.

Il metodo non si basa su schemi rigidi e prestabiliti in modo che si possa adattare ai vari frequentatori ed alle varie situazioni e non riguarda solo aspetti tecnici, ma considera altri importanti aspetti della Difesa Personale quali prevenzione e reazione.

L’obbiettivo è quello di raggiungere abilità nel difendersi grazie alla capacità di elaborare una strategia di azione, tenendo conto dei dati acquisiti con l’esperienza scegliere, tra le molte soluzioni, quella più efficace al momento e di sviluppare inoltre una serie di pre-requisiti sul piano psico-motorio quali coordinazione, agilità, destrezza, senso dello spazio, equilibrio statico e dinamico, velocità, rapidità".

Il corso organizzato dall’OK CLUB si articola su 10 lezioni, la prima lezione teorica con la partecipazione di uno psicologo ed un avvocato si terrà presso l’Istituto Ruffini di Imperia, le altre lezioni pratiche presso la sede dell’associazione in via XXV Aprile 72 ad Imperia. L’inizio del corso è previsto per mercoledì 08 marzo, le lezioni saranno ogni mercoledì dalle ore 19.30 alle ore 21.00.