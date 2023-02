Diano Marina: designati dal Sindaco i componenti alla guida della ‘Fondazione Ardoino Morelli di Popolo’

Questa mattina il Sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi ha firmato la nomina dei due componenti designati dal Sindaco per il Consiglio di Amministrazione della ‘Fondazione Ardoino Morelli di Popolo’.

“In primo luogo – spiega Za Garibaldi - ho nominato il Dott. Mario Orlandi, persona di elevatissima professionalità nel campo specifico dell’assistenza socio sanitaria. Dianese di origine, Mario Orlandi ha un curriculum che parla chiaro, con molteplici incarichi in strutture per anziani, non solo della nostra regione. È Direttore amministrativo della Fondazione Borea di Sanremo e della Fondazione Chiappori di Ventimiglia. È stato recentemente nominato Presidente di Confindustria Sanità di Imperia".

"In secondo luogo, come approvato dal Consiglio comunale del 20/12/22, ho nominato una personalità espressa dai gruppi di opposizione. Purtroppo, non essendo pervenuta dai gruppi di opposizione una indicazione unitaria, ho dovuto scegliere tra quella presentata dal gruppo consiliare Diano Marina, l’avv. Guido Belmondo e quella presentata dal gruppo Diano Domani, la Dott.ssa Luisa Barcella.

È evidente che quando si fa opposizione è sempre più semplice condividere strategie per attaccare la maggioranza invece che trovare proposte costruttive. In questo caso, vista la delicata situazione in cui versa la Casa di riposo, sarebbe stata maggiormente apprezzabile una convergenza".