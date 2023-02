Sanremo in fiore 2023 senza carri: online tanti viaggi organizzati con data sbagliata e vecchia formula

Chissà se anche quest'anno il 12 marzo arriverà qualcuno per il corso fiorito di Sanremo. L'anno scorso 200 turisti erano stati portati in città con dei pullman granturismo e la promessa di vedere "Sanremo in fiore", evento che non si svolge da 3 anni, compreso il 2023.

Facendo una rapida ricerca su google, i primi risultati lasciano intendere che quest'anno l'evento non ci sarà. Eppure, nella stessa pagina, qualche link più in basso vende il famoso "carnevale dei fiori", l'altro nome con cui è identificato il corso fiorito. La data indicata è quella del 12 marzo con tanto di spiegazione della manifestazione e indicazione del percorso seguito dalla parata che però quest'anno non potrà esserci.



Dettagli che però non trovano riscontro nella realtà, visto che il Comune di Sanremo è l'unico ente che comunica in modo ufficiale date e relativi dettagli sullo svolgimento. Palazzo Bellevue è totalmente estraneo dalla pubblicazione online delle date che si possono trovare sulle agenzie di viaggi anche ben prima che sia lo stesso Comune a darne notizia.

Come è noto, Sanremo in fiore 2023 si farà ma senza carri fioriti, in una data posticipata, il 25 e 26 marzo e con una formula totalmente rivisitata. Al posto della sfilata dei carri ci saranno una serie di attività, iniziativa e manifestazioni, dislocate in città, tutte a tema fiori. Una bella differenza rispetto al passato e guardando online sembra che nessuna delle agenzie di viaggio abbia recepito il cambiamento di quest'anno.