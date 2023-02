Viaggiare all'estero senza valigie, un nuovo mood anche per risparmiare

Viaggiare all'estero è una delle esperienze più entusiasmanti che possiamo fare. La scoperta di nuove terre, culture e persone ci emoziona e una volta a casa ci fa venire voglia di rimetterci in viaggio. Ultimamente la necessità di risparmiare e di viaggiare leggeri ha reso molto attuale l'idea di partire senza valigie. Si tratta di un metodo alternativo al classico viaggio ma senza rinunciare agli indispensabili. Vediamo come fare.

Come prepararsi per viaggiare leggeri

Viaggiare senza valigia è una scelta sempre più popolare tra gli appassionati di viaggi all'estero. Permette di risparmiare tempo e denaro, ma anche di vivere più pienamente l'atmosfera della vacanza. Tuttavia, per viaggiare leggeri è necessario prepararsi attentamente: bisogna optare per un abbigliamento adatto al luogo da visitare e stilare una lista di oggetti irrinunciabili senza scordare oggetti dimenticati in hotel (vedi: www.sanremonews.it). Si consiglia anche di cercare informazioni online per capire quali tipologie di prodotti sono consentiti dalle compagnie aeree come bagaglio a mano per evitare spiacevoli sorprese al check-in.

Fare solo acquisti essenziali

Fare solo acquisti essenziali e ridurre al minimo il bagaglio è una tecnica di viaggio che si sta diffondendo sempre di più tra i viaggiatori. Portare con sé solo uno zaino o una borsa ed evitare il trasporto delle valigie può essere per molti una grande sfida, ma fornisce al contempo una serie di benefici che vale la pena considerare. In primo luogo, riducendo le dimensioni e il peso dei propri colli si possono risparmiare sempre molti soldi a prescindere dal mezzo di trasporto scelto.

Il bagaglio a mano perfetto per risparmiare

Scegliere di partire portando solo un bagaglio a mano è veramente una prova di minimalismo. Ma a ben guardare non è così complicata come si potrebbe pensare. La regola fondamentale da seguire è pianificare in anticipo il proprio equipaggiamento: ciò significa selezionare con cura i vestiti e gli oggetti che ci saranno utili durante il tragitto. Un consiglio importante è quello di indossare abiti comodi e pratici al momento dell'imbarco.

Gli indispensabili

Per viaggiare senza valigie al seguito è importante gestire al meglio il proprio bagaglio a mano. Prima di partire non bisogna mai tralasciare di controllare accuratamente tutto con una attenzione maggiore rispetto a quello che si fa con una normale valigia. Sicuramente in un bagaglio a mano non dovranno mai mancare i documenti di viaggio, il denaro contante, i biglietti aerei e il cellulare con il caricatore oltre agli oggetti per l'igiene personale. Bisogna poi considerare tutto ciò che si ritiene essenziale per il proprio stile di vita come ad esempio un libro in formato tascabile.

Gli errori da evitare

Partire leggeri è un'opportunità ma ci sono alcuni errori da evitare per non pentirsi di questa soluzione. Non bisogna sottovalutare l'importanza della pianificazione. É necessario avere la certezza di portarsi dietro tutto l'indispensabile come le medicine e altri oggetti difficili da reperire nei luoghi di destinazione. Per la scelta del bagaglio a mano sono da evitare borse scomode, pesanti e con poche tasche a disposizione.